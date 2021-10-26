قيادي من “الجهاد”: الشهيد فتحي الشقاقي زرع فلسطين في قلوب كل أبناء الأمة

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فسلطين جميل عليان الثلاثاء أن “44 سنة من عمر الشهيد المؤسس فتحي الشقاقي، كانت كفيلة لزراعة فلسطين في قلوب كل أبناء الأمة وجعلها كمحط رحالهم وإعادة فلسطين المنكوبة لشكلها الحقيقي”.

وقال عليان في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ 26 لاستشهاد الدكتور المؤسس فتحي الشقاقي “أربع وأربعين عامًا كانت كافية لأمثالك أن تزرع فلسطين في قلوب كل أبناء الأمة ويجعلها كمحط رحالهم وتعيد لفلسطين المنكوبة شكلها الحقيقي الممتد من النهر إلى البحر وتعيد للبندقية بريقها ودورها المقدس”.

وتابع عليان “استطعت أن تزرع معادلات النهوض والاستقلال والخيرية في العقول والأفئدة ولتعيد العلاقة المقدسة بين مكونات الأمة المتناحرة، لقد زرعت قوانين الانتصار في كل مكان لتثمر في فلسطين سيف القدس وبيت ليد وزقاق الموت وقائمة لا تنتهي”.

المصدر: فلسطين اليوم