القاهرة وبيروت تتفقان على إجراء عمليات المعاينة لخط نقل الغاز الطبيعي إلى لبنان

اتفق وزير البترول المصري طارق الملا، مع وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، اليوم الثلاثاء، على إجراء عمليات المعاينة والتقييم لخط نقل الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر سوريا. وقال فياض الذي يجري زيارة إلى القاهرة، إنه تم الاتفاق على إجراء عمليات المعاينة والتقييم لخط نقل الغاز الطبيعي المصري الواصل بين سوريا ولبنان في إطار استكمال الترتيبات المطلوبة لتجهيز البنية الأساسية اللازمة لنقل الغاز من مصر، بحسب بيان صادر عن وزارة النقل والثروة المعدنية المصرية.

ووفقاً للبيان، فإن الوزيرين بحثا استكمال الإجراءات التنفيذية والخطوات التي تم اتخاذها لنقل الغاز الطبيعي إلى لبنان لتخطي أزمة الطاقة الحالية التي تمر بها البلاد.

المصدر: سبوتنيك