الحريري: تبليغ جعجع لصقا يقع في إطار العبثية ونرفض الاصطفاف على خطوط الحرب الأهلية

قال الرئيس سعد الحريري عبر حسابه على تويتر “غيابنا عن تداعيات حادث الطيونة كان متعمدا لأننا نرفض الخوض في صراع عبثي والاصطفاف على خطوط الحرب الاهلية وانقساماتها الطائفية والعودة الى لغة القنص الأمني واقتناص الفرص السياسية”.

وأضاف “الاعلان عن تبليغ الدكتور سمير جعجع لصقا للمثول امام مديرية المخابرات، يقع أيضا في خانة العبثية ويستدعي البلاد الى المزيد من الانقسام وتوظيف ادارات الدولة في خدمة سياسات الانتقام”.

ورأى ان “المطلوب تبليغ المعنيين كافة، شفاهة او لصقا، بوجوب المثول امام مقتضيات المصلحة الوطنية وعدم التفريط بما تبقى من مقومات السلم الاهلي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام