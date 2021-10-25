العدو الاسرائيلي يرضخ من جديد لإرادة الاسرى وينهي عزل 26 منهم داخل معتقلاته

أكدت “مؤسـسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى” في فلسطين الإثنين أن “ما تسمى إدارة مصلحة سجون الاحتلال الصهيوني أنهت عزل 26 أسيرا من أسرى حركة الجهاد الإسلامي كانوا معزولين في سجون عسقلان والنقب والجلمة”.

ونقلت المؤسسة عن أسرى الجهاد الإسلامي في سجون العدو تأكيدهم ان “إدارة سجون الاحتلال أنهت عزل 15 أسيرًا من أسرى الحركة ونقلتهم من عزل سجن عسقلان إلى سجن النقب ونفحة”، ولفتت الى ان “الاسرى هم: أحمد اجعارة، أمير أبو الرب، حمزة أبو صواوين، عمر أبو الرب، عبد الله أبو ضاهر، محمد أبو طبيخ، محمد زبيدي، مهند بني غرة، مهنى زيود، بلال ياسين، جهاد طالب، عبد الله برجيس “الوحش”، كما نقلت عماد أبو الهيجا، صهيب السعدي، والأسير القائد فراس صوافطة من عزل عسقلان إلى سجن النقب”.

وأضافت المؤسسة أن “إدارة سجون الاحتلال أنهت عزل أعضاء الهيئة القيادية أنس جرادات حيث نقلته من عزل الجلمة إلى سجن رامون، ومهند الشيخ إبراهيم من زنازين عزل النقب إلى غرف أسرى الجهاد بسجن النقب”، وتابعت “كما أنهت عزل الأسير المجاهد محمد الدرابيع ونقلته إلى سجن النقب، وأنهت عزل الأسرى أيسر عامر، عبادة الغول، عمار البياع، محمد أبو جبل، محمد ناصر بني غرة ومحمود سعيد دراغمة. ونقلتهم إلى سجن نفحة. وأنهت عزل نعيم زبيدي وحسام مطر ونقلتهم إلى سجن رامون”.

وأشارت المؤسسة الى ان “مصلحة سجون الاحتلال مازالت تواصل عزل الأسير زيد بسيسي الأمين العام للهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال، والأسير القائد عبد الله العارضة الأمير السابق للهيئة القيادية لأسرى الحركة، ومازالت تواصل عزل أسرى نفق الحرية محمود العارضة، محمد العارضة، يعقوب قادري، أيهم كمامجي، زكريا زبيدي ومناضل انفيعات”، وأوضحت أن “إنهاء عزل أسرى الجهاد الإسلامي جاء نتيجة رضوخ ما يسمى مصلحة سجون الاحتلال الصهيوني لمطالب أسرى الحركة بعد خوضهم إضراب مفتوح عن الطعام”.

المصدر: فلسطين اليوم