البرهان يعلن حل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء وإعلان حالة الطوارئ

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الاثنين، حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، بعد ساعات من احتجاز رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وعدد من الأعضاء المدنيين بالسلطات الانتقالية وسط أزمة سياسية حلت بين شركاء الحكم الانتقالي.

وأعلن البرهان في خطاب متلفز عددا من القرارات شملت حل مجلسي السيادة ومجلس الوزراء، وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، وإنهاء تكليف ولاة الولايات، وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين “حتى مراجعة عملها وتشكيلها”.

وذكر أنه “ستتولى إدارة شؤون البلاد حكومة من كفاءات وطنية تراعي في تشكيلها التمثيل العادل لأهل السودان حتى إجراء الانتخابات العامة في تموز/يوليو 2023”.

وعن الدوافع وراء الإجراءات، أكد البرهان أن القوات العسكرية “استشعرت الخطر وقررت تصحيح مسار الثورة” وذلك بعد أن “انقلب التراضي المتزن إلى صراع بين مكونات الشراكة”، وفق تعبيره، مضيفا “نؤكد مضي القوات المسلحة في إجمال التحول الديمقراطي حتى تسليم قيادة الدولة لحكومة مدنية منتخبة”.

المصدر: سبوتنيك+روسيا اليوم