في الصين.. مخاوف من تفش جديد لكورونا

كشف قطاع الصحة الصيني عن مخاوف من تفش جديد لفايروس كورونا، بينما حثت السلطات الأقاليم جميعها على تعزيز المراقبة ودعت إلى تقليل السفر.

وقال مي فينغ المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية للصحفيين، إن ثمة خطرا متزايدا لاتساع رقعة التفشي بفعل “عوامل موسمية”.

وذكر وو ليانغ يو نائب رئيس اللجنة إن التفشي الحالي سببه السلالة دلتا شديدة العدوى، مضيفا أن عمليات التتبع أظهرت أن مصدره مختلف عن تفش سابق، ومشيرا إلى أن الحالات الجديدة انتقلت من مصدر جديد من الخارج.

ومنعت السلطات وكالات السفر من ترتيب رحلات عبر أقاليم تشمل مناطق تنطوي على مخاطر مرتفعة للإصابة بالفايروس، وعلقت على مستوى البلاد بعض خدمات السفر التي تربط بين مقاصد سياحية متعددة.

واحتوت الصين إلى حد بعيد الفايروس لكنها عازمة على القضاء على أي بؤر تفش محلية متفرقة، خاصة قبيل الأولمبياد الشتوي 2022 في فبراير/شباط. وتأكد انتقال أكثر من 100 إصابة محليا خلال الأسبوع الماضي في أنحاء 11 منطقة إقليمية، مع ارتباط معظمها بثلاثة عشر مجموعة سياحية مختلفة.

المصدر: وكالة انباء فارس