النائب رعد: المرتكبون يقومون بكل شيء ليستروا كذبهم وعنصريتهم

أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن “المرتكب يعلم أنه أخطأ، لأنه اعترض على مسيرة قصدت تغيير قاضي خرج عن سلوكيات الصدقية في التحقيق”، في إشارة إلى المجزرة التي ارتكبت بحق مدنيين في منطقة الطيونة في بيروت.

وأضاف رعد، رداً على تصريحات رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، “لقد اعترض على من خرجوا”، مشيراً إلى أنهم “باحتجاجهم على استنسابية هذا القاضي قد تطاولوا على القضاء، أمّا الإستدعاء لدى المحكمة العسكرية فهو يحق له أن يرفض المثول أمامها، متسائلاً “أي مصداقية لديك؟”.

وفي السياق، أكد رعد “هذا الذي يتطاول على البلد وليس على سيدنا فقط، فيما تقومون بكل شيء كي تستروا كذبكم وعنصريتكم ودجلكم”. وختم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة بالقول “يجب أن تُقال الحقيقة بوضوح، إنكم لا تقبلون بشراكة أحد في هذا البلد، وللأسف أنتم اسباب هذه الازمة التي يمر بها البلد، وأنتم المحرّضون لأعدائنا ضدنا، هذا ما يجب أن يقال، وعلينا أن نوضح للناس هذه الحقيقة”.

كلام رعد جاء خلال رعايته حفل إطلاق مركز الفردوس للتنمية والإرشاد الزراعي بمناسبة المولد النبوي في بلدة تول الجنوبية. وفي ختام الحفل شارك الحضور بزرع شجريتي زيتون تحملان اسم المولد النبوي وشهداء الطيونة.

المصدر: موقع المنار