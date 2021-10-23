طيران العدوان يخرق اتفاق السويد وينفذ ثلاث غارات على مدينة الحديدة اليمنية

شن طيران العدوان السعودي الأمريكي عدة غارات اليوم السبت، على مدينة الحديدة في خرق فاضح لاتفاق السويد. وأوضحت مصادر يمنية أن طيران شن 3 غارات على مدينة الحديدة، دون أن يبلغ عن ضحايا حتى اللحظة، وأشارت إلى أن تحليق طائرات العدوان لا يزال متواصلا.

وكانت غرفة ضباط الارتباط، سجلت أمس الجمعة، 215 خرقا لقوى العدوان في جبهات الحديدة بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية والجاح، وشن غارتين لطيران تجسسي وتحليق 16 طائرة تجسسية، في أجواء عدد من المديريات و41 خرقا بقصف مدفعي و132 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

ويواصل العدوان والمجموعات المدعومة منه خرق وقف إطلاق النار بشكل يومي غير مكترث لاتفاق السويد، وفي المقابل لا يوجد أي تتحرك من قبل لجان المراقبة الأممية.

المصدر: المسيرة نت