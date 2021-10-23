أبو زيد: مواقف الرئيس الروسي تؤكد حرصه الشديد على استقرار لبنان وأمنه

أعلن مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية أمل أبو زيد “أن المواقف التي أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا تجاه لبنان في منتدى (فالداي) تعبر عن حجم الاهتمام من رئيس دولة عظمى بهذا البلد ومدى حرصه الشديد على استقراره وأمنه وسلامه وتحييده عن صراعات المنطقة الملتهبة”.

ورأى أبو زيد في بيان “أن وعد الرئيس بوتين بتقديم صور الأقمار الصناعية لتفجير مرفإ بيروت ينم عن رغبة صادقة في مساعدة السلطات اللبنانية على كشف الحقيقة وحسن سير العدالة والتوقف عن إطلاق الاتهامات العشوائية ضد هذا الطرف أو ذاك”.

وشدد على ” أن دعوة الرئيس بوتين الاطراف السياسية إلى حل النزاعات عن طريق الحوار، تؤكد الموقف الروسي بنبذ العنف في لبنان ورفض الانجرار مجددا إلى أي شكل من أشكال الحرب الأهلية، وتركيزه على المصالحة وعدم الانحياز إلى فريق على حساب فريق آخر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام