رويترز: الأمم المتحدة تعلق رحلاتها الجوية إلى إقليم تغراي الإثيوبي بعد فشل هبوط طائرة لها بسبب غارات حكومية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2021 - 19:40
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث خلال مهرجان المولد النبوي الشريف الساعة 7:30 من مساء اليوم
ترقبوا نشرة الأخبار الرئيسية استثنائياً اليوم عند الساعة 7 مساءً بسبب نقل مهرجان المولد النبوي الشريف
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الشيخ علي دعموش: تصريحات حزب القوات ورئيسه تؤكد تبنيهم جريمة الطيونة وتستدعي استدعاءهم والتحقيق معهم ومحاسبتهم
الشيخ علي الخطيب: نأمل أن تكون الاستدعاءات بقضية مجزرة الطيونة حقيقية وبداية لمسار قضائي إصلاحي جديد
الشيخ أحمد قبلان: المطلوب حماية البلد من أي انتحار أمني خاصة أن اللعب بالدم في الشوارع يعني حرباً أهلية
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الهيئة القيادية لأسرى الجهاد الإسلامي: انتصار الأسرى في إضرابهم يعتبر نقطة فاصلة في مواجهة السجان وكسر عنجهية الاحتلال
الجهاد الإسلامي: نهنئ الأسرى الأبطال وذويهم وأبناء شعبهم بهذا الإنجاز ونحذر العدو من أي محاولة للتلاعب بمطالبهم
الجهاد الإسلامي: نؤكد على وحدة الحركة الأسيرة وما يجري من عدوان بحق الأسرى يفرض العمل الجاد بكل السبل لتحريرهم
سرايا القدس: سنبقى السند الصلب والدرع الحصين لأسرانا الأبطال وسيف شعبنا ومقدساتنا حتى الحرية والنصر
وزير حرب العدو يأمر بإعلان 6 مؤسسات تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الضفة الغربية كمنظمات "إرهابية"
الرئيس الروسي خلال استقباله رئيس وزراء العدو: بيننا مسائل خلافية عدة بشأن سوريا لكن هناك أيضاً "نقاط تماس وفرص للتعاون"
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سلاح البحرية الأميركي يعلن عن اختبار مكونات نماذج أولية لصواريخ أسرع من الصوت في مركز تابع لـ"ناسا" بولاية فرجينيا
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مقتل 15 شخصاً وفقدان شخص نتيجة حريق اندلع في مصنع بمقاطعة ريازان جنوب شرق موسكو
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رويترز: الأمم المتحدة تعلق رحلاتها الجوية إلى إقليم تغراي الإثيوبي بعد فشل هبوط طائرة لها بسبب غارات حكومية
منذ 43 mins
22 October، 2021
اثيوبيا
اقليم تغراي
الامم المتحدة
تعليق الرحلات الجوية
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