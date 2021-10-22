رويترز: الأمم المتحدة تعلق رحلاتها الجوية إلى إقليم تغراي الإثيوبي بعد فشل هبوط طائرة لها بسبب غارات حكومية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 22 2021 - 19:40

رويترز: الأمم المتحدة تعلق رحلاتها الجوية إلى إقليم تغراي الإثيوبي بعد فشل هبوط طائرة لها بسبب غارات حكومية

منذ 43 mins 22 October، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة