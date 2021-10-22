مكتب القاضي عويدات: خبر تجميد الاستماع الى سمير جعجع غير صحيح

قال مكتب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات “تناقلت وسائل الإعلام خبرا مفاده صدور قرار عن النائب العام التمييزي بتجميد قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي بالإستماع الى رئيس حزب القوات اللبنانية، فيما أن الامر غير صحيح”.

واكد المكتب انه “لم يصدر هكذا قرار وبالشكل الوارد فيه”، وتابع “إنما إشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بتكليف مديرية المخابرات للاستماع الى رئيس حزب القوات اللبنانية هو موضوع متابعة من قبل السلطات المعنية لمعرفة ما اذا كان التكليف يرتب استجوابا في فرع المخابرات أم عند القاضي صاحب التكليف من دون أن يكون هناك أي تحديد لأي مهلة زمنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام