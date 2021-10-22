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October 22 2021 - 16:14

قرار قضائي بعدم الإدعاء صليبا وابراهيم بملف انفجار مرفأ بيروت

منذ 6 mins 22 October، 2021
القضاء اللبناني
لبنان

صادق المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان الجمعة على قرار عدم الإدعاء على المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، في ملف انفجار مرفأ بيروت.

وأفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان “القاضي قبلان صادق على قرار مجلس الدفاع الأعلى الذي رفض إعطاء الإذن للمحقق العدلي بجريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، بملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا”، وتابعت “كما صادق قبلان على قرار وزير الداخلية بسام المولوي الرافض لإعطاء الإذن لملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم”.

يذكر ان المحقق العدلي بانفجار المرفأ القاضي طارق البيطار كان ينوي استدعاء صليبا وابراهيم بالملف.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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