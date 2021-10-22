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October 22 2021 - 16:12

كورونا.. ارتفاع معدل الانتشار في إنجلترا لأعلى مستوى منذ يناير

منذ 39 mins 22 October، 2021
"وول ستريت جورنال": نصف وفيات متحور "دلتا" في بريطانيا ملقحون بجرعتين
أخبار دولية - بريطانيا

أعلن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، أن معدل انتشار إصابات فيروس في إنجلترا ارتفع إلى حوالي 1 من كل 55 شخصا هذا الأسبوع.
وقال المكتب، اليوم، إن معدل انتشار إصابات فيروس كورونا في إنجلترا ارتفع إلى حوالي 1 من كل 55 شخصا هذا الأسبوع، مسجلا أعلى مستوى له منذ يناير.
وأوضح أن معدل انتشار العدوى بلغ 1 من كل 60 شخصا في الأسبوع السابق.
يذكر أن بريطانيا، شهدت خلال الأشهر الماضية ارتفاعا جديدا في مؤشري الإصابات والوفيات اليومية على خلفية انتشار سلالة “دلتا” المتحورة من فيروس كورونا في الهند، لكنهما استقرا خلال الأسابيع الأخيرة.

المصدر: مواقع

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