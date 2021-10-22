بوتين أوضح لميركل وماكرون عدم الجدوى من قمة “نورماندي” في الظروف الحالية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2021 - 14:24

بوتين أوضح لميركل وماكرون عدم الجدوى من قمة “نورماندي” في الظروف الحالية

منذ 21 mins 22 October، 2021
رباعية النورماندي
أخبار دولية - روسيا

 أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوضح في اتصالاته مع قادة ألمانيا وفرنسا ، أنجيلا ميركل وإيمانويل ماكرون، عدم الجدوى من دعوات كييف لعقد قمة جديدة بصيغة “نورماندي”، نظرا لعدم وفاء اوكرانيا بالاتفاقات السابقة.

وقال لافروف “كانت هناك محادثة هاتفية بين قادة روسيا وألمانيا وفرنسا، حاول خلالها اقناع الرئيس الروسي على عقد قمة  بصيغة “نورماندي ” في أقرب وقت ممكن، وعلى اعتراضات فلاديمير بوتين المبررة بأن أوكرانيا لم تمتثل بعد لقرارات القمة السابقة ، التي عقدت في كانون الأول/ديسمبر 2019 في باريس.. كل هذا تم اهماله”.

المصدر: سبوتنيك

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