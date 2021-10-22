بوتين: الشركات الأمنية الخاصة من روسيا لا تعمل بتكليف من الدولة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 22 2021 - 03:04

بوتين: الشركات الأمنية الخاصة من روسيا لا تعمل بتكليف من الدولة

منذ 55 mins 22 October، 2021
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أخبار دولية - روسيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الشركات الأمنية الخاصة من روسيا، لا تعمل في الخارج بتكليف من الدولة الروسية ولا تخدم مصالحها.

وقال بوتين ردا على سؤال بهذا الصدد خلال جلسة لمنتدى “فالداي” الحواري يوم الخميس: “إنها شركات خاصة، وهذه ليست الدولة، وهي لا تعمل لصالح الدولة الروسية، وإذا كانت موجودة في منطقة ما، فهذا ليس بتكليف من الدولة الروسية”.

وأضاف: “هذا قطاع خاص ومصالح خاصة مرتبطة باستخراج موارد الطاقة مثلا، أو موارد أخرى مثل الذهب والأحجار الكريمة”.

وتابع: “وإذا كان ذلك يناقض مصالح الدولة الروسية، وهذا يحدث أحيانا للأسف، فعلينا أن نتعامل مع هذا الأمر طبعا، ونحن سنقوم بذلك”.

وبشأن حضور شركات أمنية روسية في مالي، قال بوتين: “بحثنا هذا الموضوع أكثر من مرة مع شركائنا الفرنسيين، وأنا تحدثت عن ذلك شحصيا، وتحدث معي عن ذلك الرئيس ماكرون”.

المصدر: وكالات

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