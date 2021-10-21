الرئيس الروسي بوتين : حزب الله قوة سياسية كبيرة في لبنان (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2021 - 20:50
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث خلال مهرجان المولد النبوي الشريف يوم غد الجمعة السابعة والنصف مساء
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: نتابع التحقيق حتى يصل الى ادانة المعتدي ومعاقبة المرتكب في جريمة الطيونة
كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها الأسبوعي: جريمة الطيونة تتطلب الكثير من التنبه والحذر من مخاطر مشروع "القوات" التقسيمي
كتلة الوفاء للمقاومة: ندين الاغتيال الصهيوني الجبان للمناضل الأسير مدحت الصالح والارهاب الصهيوني لن يخضع ارادة السوريين
الرئيس عون يبلغ المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة البدء بالتدقيق الجنائي والعمل للبدء بالتفاوض مع صندوق النقد
السفيرة الفرنسية في بيروت تنقل رسالة شفهية للرئيس عون من الرئيس ماكرون جدد فيها تأكيد بلاده الوقوف إلى جانب لبنان
الرئيس نبيه بري: تلقيت تأكيدات أميركية بإعطاء لبنان استثناءات تسمح له باستيراد الغاز والكهرباء عبر الأراضي السورية
وزير الداخلية من مطار بيروت: كل خلل يتعلق بحماية المطار وبتمرير أي ممنوعات عبره يضر بسمعة لبنان ومصالح المواطنين
حركة أمل تقيم حفل تأبين للشهيدين حسن مشيك وحسن نعمة في الضاحية الجنوبية: لن ننجر للفتنة التي يريدها سفاح معراب
نائب رئيس المكتب السياسي في حركة أمل الشيخ حسن المصري: دم شهداء الطيونة برقبة السفاح جعجع الذي أراد إشعال الفتنة بلبنان
صحيفة الأخبار: حاكم المصرف رياض سلامة أبلغ اعضاء مجلسه المركزي نيته وقف تمويل استيراد البنزين بدولارات مصرف لبنان
تجمع العلماء المسلمين: يجب الاسراع في إصدار نتيجة التحقيق في مجزرة الطيونة وإحالة الملف إلى المجلس العدلي
النائب طلال ارسلان يدين التفجير الارهابي في دمشق: انتصار سوريا الحتمي بقيادتها الحكيمة سيعلو على الجميع
الموت يغيب الممثل اللبناني القدير بيار جماجيان عن عمر يناهز 72 عاماً وقناة المنار تتقدم من ذويه ومتابعيه بأحر التعازي
البنتاغون: الهجوم على قاعدة التنف تم بطائرة مسيرة وبنيران غير مباشرة ولا اصابات في صفوف قواتنا
وكالة سانا: القوات التركية تدخل تعزيزات اضافية بينها اسلحة نوعية لدعم التنظيمات الإرهابية في إدلب وريفها
الرئيس الإيراني: الدول الأجنبية لا تريد الخير لمنطقتنا ولن نسمح للصهاينة بتخريب علاقاتنا مع دول الجوار
القوة الجوية في الجيش الإيراني تجري مناورات الاقتدار الجوي العاشرة تحت عنوان "فدائيو الولاية"
الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة: محور المقاومة فعال في مواجهة كيان العدو ويزيد من قدراته يوماً بعد يوم
فصائل المقاومة في غزة: الاعتقالات السياسية جريمة وطنية وأخلاقية تعكس إصرار السلطة على مواصلة التنسيق الأمني مع الاحتلال
مراسل المنار: مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال
مراسل المنار: طيران العدوان السعودي الأميركي يشن سلسلة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء ويستهدف مخزناً للأدوية
رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام: نؤكد أنّ اليمن ومن موقع الدفاع عن النفس مستمر في صد العدوان وبكل وسيلة دفاعية ممكنة
عبد السلام: قصف منشأت مدنية وصحية بغطاء من مجلس الأمن والسعودية تذهب للتصعيد من دون أن تحسب عواقب حماقتها
آلاف السودانيين يتظاهرون أمام البرلمان وشارع المطار في الخرطوم ومدينة أم درمان للمطالبة بإسقاط مجلس السيادة
روسيا تسجل ارتفاعاً ملحوظاً بأعداد الاصابات والوفيات بفيروس كورونا ما استدعى فرض عطلة رسمية لأسبوع
وزارة الخارجية الروسية: أي خطوات من قبل حلف شمال الأطلسي لضم أوكرانيا إلى الناتو ستكون لها عواقب
السلطات الألمانية تلقي القبض على جنديين سابقين في الجيش الألماني حاولا تجنيد محاربين للقتال في اليمن
فرنسا: شلّ حركة القطارات وانقطاع الكهرباء عن 250 ألف منزل في شمال البلاد بسبب العاصفة "أورور"
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الرئيس الروسي بوتين : حزب الله قوة سياسية كبيرة في لبنان (روسيا اليوم)
منذ 8 mins
21 October، 2021
عاجل
بوتين
حزب الله
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