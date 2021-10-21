ارتفاع مؤشر الأسعار في لبنان 8,16 % خلال شهر أيلول

أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء اللبناني في بيان لها الخميس أن ” مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر أيلول 2021، سجل ارتفاعا وقدره 8,16 % بالنسبة لشهر آب 2021″.

وسجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:

ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 8,51 %

ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 7,41 %

ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 7,64 %

ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 9,60 %

ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 9,07 %

ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 11,51 %

وأشارت الى ان “مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر ايلول 2021 سجل ارتفاعا وقدره 144,12 % بالنسبة لشهر ايلول 2020. كما بلغ تضخم اسعار الاستهلاك خلال الاشهر التسعة الاولى من السنة 116,1 %”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام