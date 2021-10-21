خطيب زادة يعلن افراج السلطات الاذربيجانية عن سائقين ايرانيين

أعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة أن السلطات في جمهورية اذربيجان افرجت عن سائقين ايرانيين كانا قد اعتقلا في وقت سابق. وقال خطيب زادة، في تصريح ادلى به للقناة السادسة في التلفزيون الايراني “قناة خبر” الخميس، أن “السائقين الايرانيين اللذين كانا قد اعتقلا من قبل الشرطة في جمهورية اذربيجان، قد تم صباح اليوم الافراج عنهما وتم تسليمهما لسفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في باكو، وذلك اثر المشاورات التي جرت بين وزيري خارجية البلدين في نيويورك قبل فترة والمحادثات الهاتفية بينهما بعد ذلك”.