بيتكوين تتجاوز 65 ألف دولار في سعر قياسي جديد مع دخولها وول ستريت

حققت عملة بيتكوين المشفرة رقما قياسيا جديدا حيث تجاوز سعرها 65 ألف دولار مع اتخاذها خطوة جديدة كأكبر عملة مشفرة في العالم تقتحم بورصة وول ستريت.

فقد بدأ صندوق مؤشرات متداولة مرتبط بالبيتكوين “اي تي أف”، وهو نوع من الأداة الاستثمارية، نشاطه في بورصة نيويورك الثلاثاء.

وارتفعت العملة المشفرة إلى 56,778 دولار وفقا لموقع “كوين ماركت كاب” المتخصص.

وارتفع التداول بصندوق “بيتكوين استراتيجي” (اي تي اف) خمسة بالمئة في أول يوم له الثلاثاء.

ويتوقع أن يسهل هذا الصندوق للمستثمرين التداول بالبيتكوين اضافة الى تعزيز التداول بالعملة المشفرة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية