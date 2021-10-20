“طالبان”: المشاركون باجتماع موسكو أكدوا أن انعدام الأمن والاستقرار بأفغانستان لا يفيد

أعلن وفد حركة “طالبان” الذي شارك الاربعاء في المحادثات الدولية الخاصة بأفغانستان في موسكو أن “تضرر الاستقرار في هذا البلد ليس في مصلحة أحد”.

وشدد وزير الخارجية بالوكالة في الحكومة الأفغانية الجديدة التي شكلتها “طالبان” أمير خان متقي على أن “الدول المشاركة في المحادثات أكدت وقوفها إلى جانب أفغانستان وتعهدت بتقديم مساعدات إنسانية إليها”، وذكر أن “المشاركين في اجتماع موسكو طالبوا الولايات المتحدة بإلغاء تجميد الأصول المصرفية التابعة للدولة الأفغانية”، وأشار إلى أن “هذه الأموال تابعة للشعب الأفغاني وتحتاج إليها الحكومة الجديدة لدفع رواتب الموظفين، وليس من حق واشنطن تجميدها”.

وأشار متقي إلى أن “كل المشاركين في اجتماع موسكو أعربوا عن قناعتهم بأن انعدام الأمن والاستقرار في أفغانستان لا يفيد الدول بل يضرها والضرر سيكون على الجميع”، وتابع أن “المشاركين في الاجتماع أعربوا عن التزامهم بحل كل الخلافات من خلال الحوار لأن التصادم والتحذيرات لا يحل المشاكل”.

ووصف متقي اجتماع موسكو بأنه كان مثمرا، معربا عن تطلع “طالبان” إلى “تحسن الأمور وتجاوز الصعوبات والمشاكل التي تواجهها أفغانستان في المرحلة الحالية قريبا”.

المصدر: روسيا اليوم