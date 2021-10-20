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October 20 2021 - 23:18

اتصال هاتفي بين محمد بن زايد والرئيس الأسد.. والبحث شمل تعزيز التعاون بمختلف المجالات

منذ 1 ساعة 20 October، 2021
الاسد وبن زايد
الامارات - عربي وإقليمي

أفادت وكالة أنباء الإمارات ان “ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري بشار الأسد، بحثا خلاله الأوضاع في سوريا والشرق الأوسط”.

وقالت الوكالة في بيان لها إن “محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من فخامة الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة”.

وأضاف البيان أن “ولي عهد أبوظبي بحث والرئيس السوري خلال الاتصال، علاقات البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات لما فيه مصالحهما المتبادلة”، وتابع “كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط إضافة إلى مجمل القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك”.

المصدر: روسيا اليوم

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