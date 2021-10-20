حزب الله : كل المحاولات الإرهابية لن تنجح في زعزعة الاستقرار والأمن السوري – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 20 2021 - 17:14

حزب الله : كل المحاولات الإرهابية لن تنجح في زعزعة الاستقرار والأمن السوري

منذ 27 mins 20 October، 2021
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة