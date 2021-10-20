ايران تدين بشدة العمل الارهابي في دمشق

وأكد زادة أن “الأعمال الإرهابية العمياء والجبانة محكوم عليها بالفشل ولن تقوض بالتأكيد تصميم سوريا حكومة وشعباً على محاربة الإرهاب وتحرير الأراضي المحتلة واستقرار هذا البلد”. وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية قد افادت بانفجار عبوتين ناسفتين صباح اليوم في حافلة ركاب في دمشق، ما أسفر عن استشهاد أربعة عشر شخصاً وثلاثة جرحى.