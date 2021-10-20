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October 20 2021 - 15:42

ايران تدين بشدة العمل الارهابي في دمشق

منذ 22 mins 20 October، 2021
المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة
ايران - عربي وإقليمي

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة الأربعاء عن إدانة بلاده الشديدة للعمل الإرهابي الذي وقع صباح الاربعاء في دمشق، معرباً عن تعازيه لسوريا حكومة وشعبا وعائلات الضحايا.

وأكد زادة أن “الأعمال الإرهابية العمياء والجبانة محكوم عليها بالفشل ولن تقوض بالتأكيد تصميم سوريا حكومة وشعباً على محاربة الإرهاب وتحرير الأراضي المحتلة واستقرار هذا البلد”. وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية قد افادت بانفجار عبوتين ناسفتين صباح اليوم في حافلة ركاب في دمشق، ما أسفر عن استشهاد أربعة عشر شخصاً وثلاثة جرحى.

المصدر: فارس

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