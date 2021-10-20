آية الله جنتي: معالجة المشاكل بين إيران والسعودية ستكون خطوة مهمة

وفيما هنأ آية الله أحمد جنتي الأربعاء في اجتماع مجلس صيانة الدستور ، بمناسبة ولادة الرسول الاكرم صلى الله عليه وسلم، والإمام الصادق (ع) وحلول اسبوع الوحدة، اشار الى الأخبار المتعلقة بالمفاوضات بين إيران والسعودية ورحب “بالتقارب والتفاوض بين البلدين المسلمين في المنطقة”.

ولفت إلي ان ” القوى المعادية للاسلام تقف وراء المشاكل التي يعاني منها العالم الإسلامي، وإذا أدركت الحكومات والدول الإسلامية هذه الحقيقة، ستعمل على ضمان مصالح الأمة المسلمة بعيداً عن المخططات المشؤومة التي تحيكها القوى الاستكبارية”.