مصدر أمني لـ “سبوتنيك”: مقتل 5 أشخاص وإصابة اثنين آخرين في الانفجار بمستودع الذخيرة في محافظة حماة السورية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 20 2021 - 14:10

مصدر أمني لـ “سبوتنيك”: مقتل 5 أشخاص وإصابة اثنين آخرين في الانفجار بمستودع الذخيرة في محافظة حماة السورية

منذ 58 mins 20 October، 2021
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