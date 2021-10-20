روسيا: نعمل على إرسال مساعدات إلى أفغانستان ومن المبكر الحديث عن الاعتراف بـ”طالبان”

صرّح السفير الروسي في كابول دميتري جيرنوف، أن روسيا تعمل على إرسال مساعدات إنسانية إلى أفغانستان. وقال رداً على سؤال بهذا الشأن “نحن نعمل على ذلك، وسنعلن عن ذلك مجرد تحديد التاريخ”. وأضاف، أن ذلك “لا يعتمد على اجتماع اليوم في موسكو”. وأوضح السفير الروسي، ردا على سؤال عما إذا كان من المخطط مناقشة الاعتراف بحركة “طالبان” خلال اجتماع “منصة موسكو” أنه “من السابق لأوانه الحديث عن ذلك”.

هذا وأكد الناطق باسم وفد حركة “طالبان” خیرالله خیرخواه، أن الوفد يخطط لعقد اجتماعات ثنائية في موسكو.

وتستضيف موسكو الأربعاء، محادثات “صيغة موسكو” حول أفغانستان في لقاء يعتبر الأول بعد سيطرة “طالبان” على السلطة في أفغانستان في 15 آب/ أغسطس الماضي، بمشاركة ممثلين عن روسيا والهند وإيران والصين وباكستان ودول أخرى في المنطقة، إضافة إلى وفد رفيع المستوى من حركة “طالبان”.

وستتناول المحادثات تطورات الوضع السياسي والأمني في البلاد، وتشكيل حكومة أفغانية شاملة، تمثل مختلف الأطياف، إضافة إلى مسألة تعزيز جهود المجتمع الدولي، لمنع وقوع أزمة إنسانية في هذا البلد.

المصدر: سبوتنيك