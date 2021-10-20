فيسبوك تعتزم تغيير اسمها… – موقع قناة المنار – لبنان
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October 20 2021 - 09:32

فيسبوك تعتزم تغيير اسمها…

منذ 6 mins 20 October، 2021
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

تعتزم شركة فيسبوك، عملاق شركات التواصل الاجتماعي، تغيير اسمها باسم جديد الأسبوع المقبل بما يعكس تركيزها على البناء في العالم الافتراضي، حسبما ذكر موقع ذا فيرج  مستشهدا بمصدر على معرفة مباشرة بالأمر.

وقال موقع ذا فيرج إن مارك زكربيرج رئيس فيسبوك (NASDAQ:FB) التنفيذي يعتزم التحدث عن تغيير الاسم في مؤتمر (كونيكت) السنوي الذي تقيمه الشركة في 28 أكتوبر تشرين الأول، وإن ظل هناك احتمال للكشف عن المسألة في موعد أقرب.

وأضاف الموقع أن إعادة التسمية ستضع تطبيق فيسبوك على الأرجح كواحد من منتجات عديدة لشركة أم ستشرف على مجموعات مثل إنستجرام وواتساب وأوكيولاس وغيرها.

وقالت فيسبوك إنها لا تعلق على شائعات أو تكهنات.

المصدر: Investing.com

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