وسط ذهول الأطباء…امرأة هندية تنجب بعمر الـ70

رحبت عائلة هندية بمولودها الأول، بعد محاولتهم الإنجاب على مدى عقود، في حين أن ما لفت نظر الأطباء، هو أن والدة هذا الطفل تبلغ نحو 70 عاما من العمر.

وفي التفاصيل، كانت السيدة جيفونبن راباري (70 عاما)، وزوجها مالداري (75 عاما)، يحاولان إنجاب طفل منذ عقود، وهما من قرية صغيرة تسمى مورا في ولاية غوجورات بالهند، ومتزوجان منذ 45 عاما، واستطاعا أن يحظيان برضيع، عن طريق التلقيح الاصطناعي.

أكدت جيفونبن أنها لا تملك بطاقة هوية لإثبات عمرها، لكنها زعمت أنها تبلغ من العمر 70 عاما، مما يجعلها واحدة من أكبر الأمهات في العالم.

من جانبه، أوضح الطبيب ناريش بهنوشالي: “عندما جاؤوا إلينا لأول مرة، أخبرناهم أنه لا يمكن إنجاب طفل في مثل هذه السن المتقدمة، لكنهم أصروا، وقالوا إن العديد من أفراد أسرهم فعلوا ذلك أيضا، هذه واحدة من أندر الحالات التي رأيتها على الإطلاق”.

يشار إلى أن امرأة هندية أخرى تدعى مانجاياما ياراماتي، هي أكبر امرأة في العالم تلد، بعد إنجابها توأما من خلال التلقيح الاصطناعي في سبتمبر 2019، إذ أنها كانت تبلغ من العمر 74 عاما.

المصدر: ذي صن