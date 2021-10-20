كورونا في بريطانيا.. تسجل أكبر حصيلة للوفيات الجديدة منذ 9 آذار/مارس

سجلت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، أكبر حصيلة للوفيات الجديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19” منذ 9 آذار/مارس، حيث تجاوز هذا المؤشر 220 حالة.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 43738، مقارنة مع 45140 الأحد و49156 الاثنين، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 8.541 مليون حالة.

ومع ذلك ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 223 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 57 الأحد و45 الاثنين، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 138852 شخصا.

وتمثل هذه الحصيلة أكبر مستوى للوفيات الجديدة بفيروس كورونا في بريطانيا منذ 9 مارس حينما بلغ هذا المؤشر 231 حالة.

وتحتل بريطانيا المركز الـ4 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والـ8 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

وشهدت البلاد خلال الأشهر الماضية ارتفاعا جديدا في مؤشري الإصابات والوفيات اليومية على خلفية انتشار سلالة “دلتا” المتحورة من فيروس كورونا في الهند، لكنهما استقرا خلال الأسابيع الأخيرة.

المصدر: وكالات