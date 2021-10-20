مقتل 50 شخصا جراء سقوط شاحنة في نهر جنوب الكونغو الديمقراطية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 20 2021 - 01:54

مقتل 50 شخصا جراء سقوط شاحنة في نهر جنوب الكونغو الديمقراطية

منذ 1 ساعة 20 October، 2021
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أخبار دولية - جمهورية الكونغو الديمقراطية

أعلنت سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية، مساء الثلاثاء، عن مقتل 50 شخصا جراء سقوط شاحنة في نهر بإقليم أوت كاتانغا جنوب البلاد.

وقال المتحدث باسم مكتب حاكم الإقليم الغني بالنحاس، جوزيف كايومبا، في تصريح صحفي، إن الحادث وقع الأحد الماضي، مضيفا أن “الشاحنة كانت تقل أكثر من 50 شخصا ونجا 2 منهم فقط”.

وأوضحت وسائل إعلام محلية أن سائق الشاحنة فقط السيطرة عليها لتنقلب وتسقط في نهر كالومي-نغونغو.

يواصل الغواصون عمليات البحث والإنقاذ في موقع الحادث، فيما من الممكن أن حصيلة الضحايا سترتفع.

وحوادث المرور متكررة في الكونغو بسبب سوء حالة الطرق والتراخي في تطبيق معايير السلامة.

المصدر: وكالة رويترز

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