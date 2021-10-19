الولايات المتحدة قد تسمح باستخدام جرعة معززة من لقاح كورونا مغاير للجرعة الأولى

تعتزم السلطات الصحية الأميركية السماح باستخدام لقاح مختلف للجرعة المعززة عن ذاك المستعمل في البداية للتحصين ضد كوفيد-19، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”، من بين وسائل إعلام أخرى، أن إدارة الغذاء والدواء قد تعلن عن ذلك الأربعاء تزامنا مع إعلان قرارها حول السماح بجرعات معززة للقاحي “موديرنا” و”جونسون آند جونسون”.

وقد يهم هذا القرار خاصة من تلقوا لقاح “جونسون آند جونسون” أحادي الجرعة، وهم نحو 15 مليون أمريكي.

وتأتي هذه التقارير بعد نشر نتائج أولية الأسبوع الماضي من دراسة أجريت في الولايات المتحدة تشير إلى أن الأشخاص الذين تلقوا لقاح “جونسون آند جونسون” قد يستفيدون من تلقي جرعة معززة من لقاح مختلف، للاستفادة من زيادة أكبر في مستويات الأجسام المضادة.

وقد أوصت لجنة استشارية إدارة الغذاء والدواء الأسبوع الماضي بتقديم جرعة معززة من “جونسون آند جونسون” لجميع الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكثر، و”موديرنا” لفئات معينة من السكان المعرضين للخطر، بما في ذلك كبار السن.

وسمحت الولايات المتحدة باستخدام جرعة معززة من لقاح “فايزر” لفئات معينة من السكان المعرضين للخطر.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية