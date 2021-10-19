ميقاتي: الحكومة باشرت بالتوازي اعداد خطة التعافي المالي والاقتصادي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2021 - 19:36

ميقاتي: الحكومة باشرت بالتوازي اعداد خطة التعافي المالي والاقتصادي

منذ 2 ساعة 19 October، 2021
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