ميقاتي: الحكومة باشرت بالتوازي اعداد خطة التعافي المالي والاقتصادي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2021 - 19:36
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انعقاد الدورة الـ 35 من مؤتمر الوحدة الإسلامية في طهران تحت عنوان "الوحدة الإسلامية وتجنب الفرقة في العالم الإسلامي"
الأمين العام لحزب الله خلال مؤتمر الوحدة الإسلامية: جهود بذلت في التقريب بين المسلمين منذ انتصار الثورة الاسلامية
السيد نصرالله: ما تم تأسيسه قبل الربيع العربي من جهود فكرية استطاعت أن توجد قاعدة متماسكة وخصوصاً بين السنة والشيعة
السيد نصرالله: تجاوزنا هذه المرحلة التي كانت تهدد بحروب طائفية بعون الله وبالوعي وبحضور الناس الصادقين ودماء الشهداء
السيد نصرالله: المؤامرة ما زالت مستمرة والجهد الاميركي ايضا موجود وهذا يتطلب منا جميعاً أن نخطط للوصول إلى الهدف المنشود
السيد نصرالله: يجب أن نؤسس على ما مضى ونستفيد من التجارب السابقة ونتخلى عن الأعمال التي لم يكن لها جدوى
السيد نصرالله: نحن دائماً في دائرة الاستهداف وأخطر ما نستهدف فيه هو هذا التقارب والتعاون وعندما اتحدنا صنعنا انتصارات
السيد نصرالله: يجب التأسيس على ما مضى واعتبار هذا الامر من الاولويات الكبرى على مستوى الأمة لاحباط مؤامرات العدو
المجلس النيابي اللبناني يقر إجراء الانتخابات النيابية في 27 آذار المقبل وتشريع تصويت المغتربين للنواب 128
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل: هناك كمائن توضع أمام العملية الانتخابية منها تقريب موعد الانتخابات إلى 27 آذار
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب أكد حرص المقاومة وقيادتها على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي
الشيخ علي الخطيب دعا المسؤولين إلى تحمل مسؤولياتهم والإسراع بمحاسبة مرتكبي جريمة الطيونة والمحرضين عليها
المطران جورج صليبا أكد على أهمية مواقف السيد حسن نصر الله حول الوحدة الوطنية ورفض الاقتتال والحرب الأهلية
الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب طالبت السلطات اللبنانيّة بتقديم مرتكبي واقعة الطيونة ضدّ المواطنين الأبرياء للعدالة
الوزير علي حميه: وقّعنا مذكرة تعاون مع الأكاديمية العربية لتطوير الأنشطة البحرية والاستشارية والتدريبية بمجالات النقل
وزارة الصحة العامة: تسجيل 460 إصابة و4 حالات وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال 24 ساعة
مصدر طبي فلسطيني: 55 إصابة خلال اعتداء قوات الإحتلال على المقدسيين في منطقة باب العمود بالقدس المحتلة
نادي الأسير الفلسطيني: نقل الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 64 يوماً إلى المستشفى
زوجة الأسير المضرب عن الطعام منذ 73 يوماً علاء الأعرج: الأسير غير قادر على الكلام وتم نقله الى المستشفى بشكل مستعجل
الرئيس الإيراني خلال افتتاح الدورة الـ35 لمؤتمر الوحدة الإسلامية: نرى أن الوحدة هي الحل والعدو يبحث عن عدم الاستقرار
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة: نهضة الأمة وتحقيق وحدتها سيبقى مرتبطا بتحرير القدس وفلسطين
وزير الخارجية الإيراني خلال محادثة هاتفية مع غوتيريش: نؤيد المحادثات التي لها نتائج عملية ملموسة بشأن الاتفاق النووي
رئيس الأركان الإيراني: علاقاتنا مع روسيا متنامية وللدولتين ظروف مميزة على صعيد التعاون في المجالات العسكرية والدفاعية
خبراء من الأمم المتحدة: الامتثال المفرط للعقوبات الأميركية قد يحرم الإيرانيين من حقوقهم الأساسية في مجال الصحة
مفوضية الانتخابات في العراق تنفي الأنباء التي وردت عن رد الطعون المقدمة بشأن النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية
الرئيس المصري بعد القمة بين مصر وقبرص واليونان: التمسك بوحدة الأراضي السورية ورفض انتهاك سيادتها ومواجهة الإرهاب
الكرملين: روسيا لا ترى أي تهديد فيما يتعلق بتقارير حول اختبار الصين لأسلحة فرط صوتية
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: روسيا تحث طالبان على تأمين شمولية الحكومة الأفغانية
الأمم المتحدة: تسارع ظاهرة الاحترار المناخي يهدد أكثر من 100 مليون شخص يعانون من الفقر المدقع في إفريقيا
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لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
ميقاتي: الحكومة باشرت بالتوازي اعداد خطة التعافي المالي والاقتصادي
منذ 2 ساعة
19 October، 2021
ميقاتي
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