السيد نصرالله :المؤامرة ما زالت مستمرة والجهد الاميركي ايضا موجود وحاضر وهذا يتطلب منا جميعا ان نجلس من جديد ونخطط على امل ان نصل للهدف المنشود – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2021 - 17:58

السيد نصرالله :المؤامرة ما زالت مستمرة والجهد الاميركي ايضا موجود وحاضر وهذا يتطلب منا جميعا ان نجلس من جديد ونخطط على امل ان نصل للهدف المنشود

منذ 8 mins 19 October، 2021
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