الشيخ الخطيب: لتثبت الدولة انها دولة بالفعل وتخرج من منطق تضييع الحقائق وإلا فعلى العدالة السلام

وجه نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب رسالة المولد النبوي الشريف من مقر المجلس، وقال فيها: “لمناسبة حلول عيد المولد النبوي الشريف نتوجه بالتهنئة والتبريك للبنانيين عامة وللمسلمين خاصة وان يوفقنا جميعا للاستفادة من هذه الفرصة التي وفرها الله تعالى للبشرية بعنايته بهم “.

وقال:”قد بينت الوقائع التي شهدناها على الساحة اللبنانية بعد الاندحار المحاولات الاسرائيلية الحثيثة إنتقاما لهزيمتها المشهودة وخصوصا بعد حرب تموز (الفين وستة) بفعل العمل البطولي لأداء المقاومة، محاولات عديدة بالاستعاضة عن العمل الحربي المباشر بأشكال عديدة وغير مرئية وغير مباشرة وبقصد إيقاع قوى المقاومة بحروب داخلية وخارجية عبر اختراعها لقوى تكفيرية انتهت الداخلية منها الى الفشل الذريع والخارجية الى تسجيل المقاومة انتصارات كبيرة ادت الى حمايتها وحماية لبنان واللبنانيين من الوقوع فريسة سهلة للعدو خرجت منها اكثر قوة ومنعة بفضل وعي قيادتها وجمهورها الذي ابلى بلاء حسنا في هذه التجربة”.

وتابع”ولقد ثبت للبنانيين بشكل قاطع عبر كل هذا التاريخ حرص قوى المقاومة وقيادتها والقوى الداعمة لها، واخص بالذكر دولة الرئيس الوطني بامتياز الاستاذ نبيه بري وسماحة السيد حسن نصر الله والمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى حرصها على الوحدة الوطنية والسلم الاهلي وعلى حساب مصالحهم الخاصة والعمل الحثيث على مواجهة المظالم التي ارتكبت بحقهم بكل الوسائل الراقية والصبر والحكمة والاناة، وبالخطاب المليئ بالمنطق والحكمة والعقل على مخاطبة الرأي العام والرأي الآخر بكل هدوء لبيان مخاطر هذا الاستهداف على الوحدة الوطنية والسلم الاهلي واحقية موقف المقاومة وسلامة اهدافها في كل الاحداث التي افتعلت في مواجهتها والاساليب التي استخدمت للقضاء عليها، من اعلامية سخرت لها الاقلام المأجورة والالسنة الخبيثة والتحليلات المغرضة ومحاولات الدس الرخيص بقصد بث الخوف لدى ابناء بعض الطوائف وتجييشهم لمواجهتها، ولم تسلم حتى البيئة الحاضنة لها من محاولات تأليبها على المقاومة في حربٍ لم نشهد لها مثيلا من قبل باءت كلها بالفشل حتى كانت حادثة تفجير المرفأ المشؤومة وما ادت اليه، حاول هذا الفريق اضافتها الى انهيار البلد اقتصاديا ونقديا وتحميلها الى هذا الطرف عبر قاض أضاع البوصلة ودخل في هذا المزاد الخطير ليستكمل هذا المشهد بالمجزرة المروعة التي ارتكبتها عصابة الغدر بجر البلد الى حرب اهلية لم تستطع كل المحاولات السابقة بلوغها”.

وقال: “لم تكن قوى المقاومة امل وحزب الله وقيادتهما واهالي شهداء المجزرة في هذه الحادثه اقل وعيا من سابقاتها في عدم تضييع الهدف وهو تفويت الفرصة على العدو الخارجي المتربص وعدو الغدر الداخلي وهو مرتكب الجريمة دون غيره والذي شكل على الدوام لغم التفجير للحرب الاهلية لأوهام التأسيس لكانتون اسرائيلي آخر، فوتت قيادة امل وحزب الله عليهم جميعا هذا الهدف بما يمتلكه من جلد وحكمة وصبر وفي سبيل حفظ لبنان واللبنانيين جميعا وان يبقى لبنان قويا وعزيزا، ان غريمنا الوحيد وحزبه اصبح معروفا لدى اللبنانيين وقد وفر علينا ذكر اسمه بعد ان دل على نفسه بشكل لا لبس فيه وننتظر من التحقيق ان يظهره بشكل واضح.

وانا اليوم وبهذه المناسبة العزيزة، ولادة الرسول الاكرم ادعو اللبنانيين الى مراجعة هادئة للخطابات والمواقف التي صدرت عن هذا الفريق فريق امل وحزب الله والفريق الآخر المتآمر وعلى رأسه الجهة التي ارتكبت جريمتها الغادرة بحق مواطنين لبنانيين مارسوا حقهم القانوني في التعبير عن حقهم في الدفاع عن انفسهم وعن العدالة في كشف المجرمين والمسؤولين عن قتل مئتين وعشرين شهيدا ضحية جريمة المرفأ التي انحرف المحقق العدلي عنها وهو دفاع عن لبنان كل لبنان وعن احقاق الحق، والاستماع في المقابل الى خطاب هذا الفريق القاتل المليئ بالحقد والكراهية والتجييش الطائفي البعيد عن كل منطق وحق والخالي عن اي مصلحة وطنية وعن اي غاية انسانية شريفة”.

وختم: “انني أدعو اللبنانيين جميعا الى المقارنة بين هذين المنطقين وبين تاريخ كل منهما وليكن الضمير هو الحاكم، بدل ان نسمع للاسف مواعظ السلاطين التي تحمل كل شيء الا قول الحقيقة وتعمي الامور وتخلطها حتى تضيع الحقيقة. اننا رغم هذه الجريمة الغادرة وما خلفته من جروح عميقة وعلى خلاف ما يدعيه الجزار احتكمنا الى مؤسسات الدولة التي جعل نفسه خلافا لادعائه بديلا عنها جارا البلد الى اتون حرب اهلية وهذا يرتب على المسؤولين القيام بمسؤولياتهم في تحقيق شفاف وتحميل المسؤولية للمرتكبين والاقتصاص منهم وفضح المحرضين والاعلان عنهم بشكل صريح.

اننا بانتظار ان تثبت الدولة انها دولة بالفعل واننا خرجنا من منطق تضييع الحقائق ولفها وإلا فعلى العدالة السلام. ونقول اخيرا اننا لن نسكت عن دماء ابنائنا تذهب هدرا. واختم بما بدأت به في الدعاء بالرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والصبر لعوائلهم، متمنيا للبنانيين عيدا سعيدا بميلاد نبي الرحمة نبي العدالة والحق والهدى للعالمين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام