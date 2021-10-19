النائب جبران باسيل بعد جلسة مجلس النواب : التلاعب السياسي في موضوع اقتراع المغتربين لن نسكت عنه وسنطعن فيه خصوصاً مع وجود مبدأ دستوري واضح – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2021 - 14:36

النائب جبران باسيل بعد جلسة مجلس النواب : التلاعب السياسي في موضوع اقتراع المغتربين لن نسكت عنه وسنطعن فيه خصوصاً مع وجود مبدأ دستوري واضح

منذ 1 ساعة 19 October، 2021
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