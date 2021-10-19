حدوث هزة أرضية بقوة 6.4 درجات مركزها البحرالمتوسط شعر بها سكان لبنان ومصر

أفاد المركز الأوروبي لرصد الزلازل بأن زلزالا بقوة 6.4 درجات هز البحر الأبيض المتوسط، في حين أفادت وسائل إعلام بأن سكان مصر ولبنان شعروا بالهزة.

وأشار المركز إلى أن الهزة وقعت على 219 كيلومتر من جنوب جزيرة رودوس اليونانية.

هذا وقالت “رويترز” نقلا عن شهود بأن سكان العاصمة المصرية القاهرة ومدن أخرى شعروا بهذا الزلزال، في حين لفت موقع “لبنان 24” إلى أن سكان بيروت والشمال اللبناني شعروا بهزة أرضية.

وافاد المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية في بحنس انه عند الساعة 8,32 من صباح اليوم حصلت هزة ارضية في البحر بين جزيرتي قبرص وكريت بقوة 6,4 درجات على مقياس ريختر، وقد شعر بها سكان لبنان، وطمأن المركز ان لا خطر من موجات تسونامي.

المصدر: روسيا اليوم + الوكالة الوطنية للاعلام