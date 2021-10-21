رئيس نقابة الموزعين في قطاع الغاز: لا يمكننا تحمل المزيد من الخسائر

أكد رئيس نقابة الموزعين في قطاع الغاز فريد زينون أن المشكلة في الآلية التي أصدرت جدول الأسعار على سعر 18600 ليرة لبنانية (أي نحو 0.80 سنت) في حين وصل سعر صرف الدولار اليوم إلى أكثر من 20800 ليرة لبنانية في السوق الموازية”، مضيفًا أنه “بعد تحرير سعر الغاز ورفع الدعم فالمعامل لا يمكنها تحمل الخسائر”.

واعتبر أن المطلوب “إصدار تسعيرة يومية على سعر صرف الدولار في السوق الموازية”، محذرًا من بدء انتشار السوق السوداء للغاز تمامًا كما حصل وقت أزمة المازوت.

وقال زينون إن “فاتورة الغاز 200 مليون دولار في السنة أي أقل كلفة من البنزين والمازوت”، مطالبا بـ”إعادة دعم الغاز وإصدار تسعيرة يومية للغاز على سعر صرف الدولار”.

المصدر: صحيفة الشرق الاوسط