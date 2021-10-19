البراكس: لا سقف لسعر صفيحة البنزين

أكد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن “الدعم رفع بما نسبته 95 % عن مادة البنزين”، مشيرا إلى أن “سعر الصفيحة يتأثر بعاملين أساسيين: “سعر برميل النفط الذي تخطى 83 دولاراً للبرميل، وسعر صرف الدولار الذي تخطى 20000 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد”.

وذكر البراكس في حديث صحافي أننا “سنشهد خلال أسبوعين ارتفاعات جديدة في سعر صفيحة البنزين وسيتخطى سعرها 300 ألف ليرة لبنانية (15 دولارًا) ومن الممكن أن ترتفع أكثر من ذلك”، موضحا أنه “لا يوجد سقف لسعر صفيحة البنزين لأن السعر باتجاه التحرر ورفع الدعم عنه ويتأثر بالسعر العالمي لبرميل النفط والدولار في لبنان”.

وقال اختفت الطوابير عن المحطات لسببين، أولاً سعر صفيحة البنزين أصبح مرتفعًا ويفوق قدرة المواطنين، وثانيًا بسبب إعطاء مصرف لبنان اعتمادات لشركات عدة تزامنًا”، مضيفا “لن نشهد طوابير لمدة شهر على الأقل”.

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط