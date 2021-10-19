غرفة التحكم المروري: قتيلان و12 جريحا في 11 حادث سير خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2021 - 09:10

غرفة التحكم المروري: قتيلان و12 جريحا في 11 حادث سير خلال 24 ساعة

منذ 21 mins 19 October، 2021
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