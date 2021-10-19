غرفة التحكم المروري: قتيلان و12 جريحا في 11 حادث سير خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2021 - 09:10
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الأمين العام لحزب الله: هناك من يريد أن يجعل أهل عين الرمانة والحدث وفرن الشباك يعتقدون دائما أن جيرانهم أعداء لهم
السيد حسن نصرالله: البرنامج الحقيقي لحزب القوات هو الحرب الأهلية وبالتالي انشاء كانتون مسيحي يهيمن عليه
السيد نصرالله: عندما يخاطب هذا الحزب ورئيسه عموم المسيحيين في لبنان نرى أن كل الخطاب يتركز على أن يشعروا بقلق على بقائهم
السيد نصرالله: بالسنوات الأخيرة بدأت القوات باختراع عدو لدى المسيحيين وهنا أتى حزب الله لانه المستهدف اميركيا واسرائيليا
السيد نصرالله: لدى القوات ميليشيا مقاتلة ولا مشكلة لديها أن تفتعل أحداثاً ولو أدت إلى مواجهة دموية لتوظيفها بخدمة الهدف
السيد نصرالله: عندما تم سجن رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري عام 2017 يومها رئيس حزب القوات غدر به وكان يريد تأجيج الوضع
السيد نصرالله: عرفنا ليلة الخميس أنه كان هناك استنفار من قبل القوات لكننا أخذنا تطمينات من الجيش والأجهزة الأمنية
السيد نصرالله: كل ما صدر عن رئيس حزب القوات ونوابه هو تبني كامل وهم حرضوا وقالوا لأهل المنطقة غداً هناك اجتياح لمنطقتكم
السيد نصرالله: نحن سلمنا أرواحنا ودماءنا للجيش اللبناني احتراماً لمشاعر أهلنا وجيراننا ولم نقم باجراءاتنا
السيد نصرالله: نريد أن نعرف كيف حصلت المجزرة وننتظر التحقيق كما نريد محاسبة المسؤولين الذين قتلوا واعتدوا وهذا محسوم
السيد نصرالله: اذا تم تسييس القضاء نحن عيوننا مفتوحة واذا القضاء لم يحاسب نحن لا نترك دم أخواننا على الأرض
السيد نصرالله: هؤلاء الشهداء عندما يسقطون مظلومين هم مثل شهداء المقاومة ولكن أحياناً يكون الرد على دمائهم مختلف
السيد نصرالله: من حافط على المسيحيين في سوريا؟ الجيش السوري وحزب الله وحلفاؤهم أم القوات اللبنانية وحلفاؤها؟
السيد نصرالله: عندما كان حزب الله مع المسيحيين والمسلمين في الجرود كانت القوات اللبنانية مع "الثوار"
السيد نصرالله: أكبر تهديد للوجود المسيحي في لبنان هو حزب القوات اللبنانية ورئيسه وحلفاؤه الإقليميون والدوليون
السيد نصرالله: حزب القوات اللبنانية ورئيسه وقف بوجه تفاهم مارمخايل لانه لا يريد للمسلمين والمسيحيين أن ينفتحوا على بعضهم
السيد نصرالله: إذا اعتدت القوات اللبنانية علينا بالشارع وإذا صبرنا يكون للحفاظ على الوجود المسيحي ولتفويت الحرب الأهلية
السيد نصرالله: عدد الهيكل العسكري لحزب الله الذي يضم رجالاً مدربين ومنظمين وأصحاب تجربة وروحية يبلغ 100 ألف مقاتل
السيد نصرالله: لسنا ضعفاء أبداً ولسنا عاجزين وحساباتنا صحيحة ولدينا ثوابت وأهداف وقضية ورسالة ودين وأخلاق
السيد نصرالله لحزب القوات ورئيسه: لا تخطئوا الحساب واقعدوا عاقلين وتأدبوا وخذوا عبرة من كل حروبكم وخذوا عبرة من حروبنا
السيد نصرالله: الجيش اللبناني أطلق علينا النار سابقاً وهذه حقيقة لكن يجب أن نكون حريصين على وحدة هذه المؤسسة وتماسكها
السيد نصرالله: وحدة مؤسسة الجيش وتماسكها هي الضمانة الوحيدة لوحدة لبنان
السيد نصرالله: يوجد 18 شخصاً موقوفاً على خلفية أحداث خلدة وخلال أيام قليلة ستكون هناك محكمة
السيد نصرالله: نحن معنيون في معرفة حقيقة انفجار المرفأ لأن هناك 200 شهيد وآلاف الجرحى ولا يمكنني القول أن ليس لي علاقة
السيد نصرالله: عندما نرى أن مسار التحقيق ذاهب الى مكان غير الحقيقة وغير العدالة هل يجوز لنا أن نسكت؟
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: ما جرى في الطيونة أمر خطير جدا وكارثة وطنية ومجزرة غادرة في سياق برنامج عمل
الشيخ قبلان: كل ما يجري هدفه سلاح المقاومة الذي يشكل كابوساً وطنياً على تل أبيب خاصة
المكتب السياسي لحركة أمل: لضرورة قيام الأجهزة الامنية والقضائية بتوقيف كل الفاعلين والمتورطين والمحرضين بأحداث الطيونة
المكتب السياسي لحركة أمل: نؤكد الموقف الثابت برفض الانجرار الى كل ما يخطط من محاولة إعادة الأمور الى الوراء
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يزور رئيس مجلس النواب نبيه بري ويبحث معه التطورات في البلاد
قائد انصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: أدعو شعبنا الى مواصلة الجهود في التصدي للعدوان الامريكي السعودي
السيد الحوثي: نؤكد اننا جزء من المعادلة التاريخية التي أعلنها سماحة السيد حسن نصرالله ان تهديد القدس يعني حربا اقليمية
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يحيي المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ذكرى أربعين آية الله الشيخ عبد الأمير قبلان عند الـ4 من عصر الخميس في مبنى المجلس _ طريق المطار
غرفة التحكم المروري: قتيلان و12 جريحا في 11 حادث سير خلال 24 ساعة
منذ 21 mins
19 October، 2021
حوادث السير في لبنان
غرفة التحكم المروري
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