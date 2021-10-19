رصد عطل في عمل “إنستغرام” بالولايات المتحدة

أفاد موقع “داون ديتيكتور” الذي يرصد الأعطال في عمل المواقع الإلكترونية المشهورة، بأن مستخدمي منصة “إنستغرام” المملوكة لشركة “فيسبوك” في الولايات المتحدة يواجهون خللا في الخدمة.

وقد حدث العطل في خدمة شبكة التواصل الاجتماعي في حوالي الساعة 23:15 بتوقيت موسكو​​​.

وأوضح “داون ديتيكتور” أن 49% من المستخدمين اشتكوا من أعطال في عمل التطبيق، ولا يستطيع 32% من الرواد نشر صور أو فيديوهات جديدة، كما قال 19% إنه لا يمكنهم الدخول إلى الموقع.

وقالت الشركة لاحقا إن العطل نجم عن إجراء تغييرات في تكوين أجهزة التوجيه الأساسية، نافية أنه أصبح نتيجة لأي هجوم إلكتروني.

المصدر: وكالات