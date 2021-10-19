بالفيديو.. أبرز مواقف السيد نصر الله حول المستجدات والأحداث الأخيرة

اعلن الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ان”الهيكل العسكري لحزب الله يضم 100 ألف مقاتل”، وتوجه السيد نصر الله الى القوات اللبنانية بالقول: لا تخطئوا الحساب في اشعال حرب اهلية ودعاهم لاخذ العبرة من كل الحروب السابقة ومطالبا باتخاذ موقف وطني لمنع الحرب الاهلية.

وعن مجزرة الطيونة طالب السيد نصرالله بالتحقيق الجاد والسريع لمعرفة كيف حصلت ومحاسبة الفاعلين ، كما وشدد سماحته على ضرورة عدم التصويب على المؤسسة العسكرية لانها الضمانة الوحيدة لبقاء لبنان ولان حزب القوات والاميركيين والاسرائيليين يريدون جرنا الى حرب مع الجيش.

واكد سماحته ان”البرنامج الحقيقي لحزب القوات اللبنانية هو الحرب الاهلية في لبنان”.

واشار الى ان” رئيس حزب القوات اللبنانية ونواب الحزب ومسؤوليه تبنوا المجزرة في الطيونة، خاصة عندما تحدث عن ميني سبعة ايار”. واعتبر السيد نصرالله ان حزب القوات هو الخطر الاكبر على المسيحيين، لانه تحالف مع داعش والنصرة.

وأكد سماحة السيد نصر الله أن المطلوب هو الصبر والبصيرة أكثر من أي وقت مضى لتفويت آخر لغم أو خيار يملكه العدو.

وشدد السيد نصرالله على حرص المقاومة على معرفة الحقيقة في انفجار مرفأ بيروت، مشيراً الى سفارات ومرجعيات تمارس الترهيب في هذا الملف.

المصدر: قناة المنار