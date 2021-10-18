النائب حسن عزالدين يستقبل وفدا من تحالف القوى الفلسطينية

استقبل عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن عزالدين في مكتبه في مدينة صور، وفدا من قيادة تحالف القوى الفلسطينية في المنطقة، ضم المسؤول السياسي لحركة “حماس” في المنطقة الشيخ عبدالمجيد العوض، المسؤول عن العلاقات في حركة “الجهاد الإسلامي” في المنطقة محمد عبدالعال، والمسؤول عن “جبهة النضال” في المنطقة أبو بلال مرعي، في حضور المسؤول عن العلاقات العامة وملف المخيمات في المنطقة الأولى في “حزب الله” خليل حسين ومعاونه أبو وائل زلزلي.

وكان بحث في القضية الفلسطينية “وضرورة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني على قاعدة مواجهة الاحتلال واستعادة الحقوق”، وتشديد على أن “المقاومة هي الخيار الأصوب للتحرير والعودة”. وتحدث الوفد عن “الأوضاع المعيشية الصعبة التي يتعرض لها اللاجىء الفلسطيني في لبنان، مطالبا “الأونروا بضرورة التدخل الفوري لوضع خطة طوارىء شاملة تساهم في الحد من تدهورها”.

وشكر لـ “الاخوة في قيادة حزب الله، ومن خلالهم الجمهورية الإسلامية في إيران، المساهمة في التخفيف من المعاناة، من خلال المازوت الإيراني للمخيمات، فهذه اللفتة الكريمة لاقت ترحيبا فلسطينيا على المستويين الرسمي والشعبي”.

بدوره، رحب النائب عزالدين بالوفد، وشدد على أن “المقاومة هي الطريق الأقرب للحرية، وعلى دعم حزب الله للمقاومة الفلسطينية وكل قضايا الفلسطينيي في لبنان، وعلى وقوف الشعب اللبناني بجانبهم في محنتهم لكسر الحصار عن لبنان وفلسطين، وبخاصة المخيمات التي تشكل محطة من محطات العودة”. ولفت إلى أن “المستهدف اليوم محور المقاومة بما يشكل من قوة رادعة ضد العدوان الصهيوني – الأمريكي وخطورته على المنطقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام