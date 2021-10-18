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October 18 2021 - 01:20

مقتل شخص بإطلاق نار في جامعة جنوب الولايات المتحدة

منذ 1 ساعة 17 October، 2021
جامعة غرامبلينغ الحكومية في ولاية لويزيانا جنوب الولايات المتحدة
أخبار دولية - الولايات المتحدة

قتل شخص على الأقل جراء إطلاق نار اليوم الأحد، في جامعة غرامبلينغ الحكومية في ولاية لويزيانا جنوب الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم الجامعة، تيشا أرنولد، في حديث لقناة “CNN”، إنه تم إطلاق عدة أعيرة نارية في حوالي الساعة 01:15 من فجر الاثنين بالتوقيت المحلي، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين بينهم طالب.

وأوضحت أرنولد أن الحادث حصل خلال اجتماع للمتخرجين في قاعة تناول الطعام، وكل الحاضرين انتقلوا إلى مأوى وخرجوا منه فقط بعد سماح من قبل الشرطة.

وأشارت المتحدثة إلى أن هوية منفذ الهجوم لم تحدد بعد، فيما تنفذ الشرطة تحقيقا، وألغت الجامعة جميع الفعاليات والصفوف الدراسية الاثنين.

المصدر: CNN

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