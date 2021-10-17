“قطر غاز” تعلن البدء في بناء 4 خطوط انتاج عملاقة للغاز المسال لرفع حجم الإنتاج – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 17 2021 - 18:18

“قطر غاز” تعلن البدء في بناء 4 خطوط انتاج عملاقة للغاز المسال لرفع حجم الإنتاج

منذ 44 mins 17 October، 2021
شركة قطر غاز
عربي وإقليمي - قطر

أعلنت شركة “قطر غاز”، التي تعد أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال بالعالم، أنها بدأت رسميًا في بناء أربعة خطوط إنتاج عملاقة جديدة للغاز الطبيعي المسال في مدينة راس لفان الصناعية.

وفي بيان لها، قالت “قطر غاز”: حرصًا على استمرار الريادة العالمية لدولة قطر في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، بدأت “قطرغاز” رسميًا في بناء أربعة خطوط إنتاج عملاقة جديدة للغاز الطبيعي المسال في مدينة راس لفان الصناعية”، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بهدف “رفع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر من 77 مليون طن سنويا، إلى 110 ملايين طن سنويا”.

المصدر: وكالة رويترز

التعليقات

ذات صلة