سانا: إصابة 3 مدنيين بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في محيط صوران بمحافظة حماة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 17 2021 - 18:18

سانا: إصابة 3 مدنيين بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في محيط صوران بمحافظة حماة

منذ 2 ساعة 17 October، 2021
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