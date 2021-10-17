الحشد الشعبي والجيش العراقي ينفذان عملية تفتيش في جبال المحلبية شرق تلعفر – موقع قناة المنار – لبنان
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October 17 2021 - 15:28

الحشد الشعبي والجيش العراقي ينفذان عملية تفتيش في جبال المحلبية شرق تلعفر

منذ 2 ساعة 17 October، 2021
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