الحشد الشعبي والجيش العراقي ينفذان عملية تفتيش في جبال المحلبية شرق تلعفر – موقع قناة المنار – لبنان
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October 17 2021 - 15:28
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث الإثنين عند الساعة 8:30 مساءً عبر شاشة المنار حول آخر التطورات
السيد هاشم صفي الدين: حزب الله لن يلبس لبوس الحرب الأهلية ولن يدع هذا المشروع الجديد في لبنان أن يمر
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: مشكلتنا مع جماعة القناصين "حسابها لحال" ودم أهلنا ليس حبراً ونحن نعرف قيمته
النائب حسن فضل الله: المطلوب محاسبة كل من له صلة بأحداث الطيونة أياً كان ومن أعلى مسؤول إلى أدنى عنصر
الرئيس بري في ذكرى المولد النبوي: لنستخلص الدروس والعبر ونسير بهديها عدلاً ومساواة بين الناس وإحقاقاً للحق
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: ما جرى بدوار الطيونة مذبحة بحجم وطن والبلد الآن رهينة إرهاب نوعي مقصود ومعروف
الناطق باسم أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت ابراهيم حطيط: فليطلعنا القاضي بيطار على ما لديه أو يتنحَّى لقاضٍ آخر
أكثر من 50 صهريجاً محملاً بمادة المازوت عبرت سوريا باتجاه لبنان وتوجهت إلى أماكن تخزينها في البقاع ليعاد توزيعها
رئاسة الوزراء السورية نعت الأسير المحرر مدحت الصالح وأعربت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذا العمل الإجرامي الجبان
حركة حماس تنعى الشهيد مدحت الصالح: هذه الجريمة النكراء لن توقف مقاومة وصمود أهلنا في الجولان المحتل
وزير الخارجية الإيراني: إيران ستمضي في المحادثات النووية بسياسة الخطوة مقابل الخطوة وعلى الأميركيين إظهار حسن النية
القوات المسلحة اليمنية تعلن تحرير العديد من المديريات في محافظتي مأرب وشبوة ضمن عملية "ربيع النصر"
الدفاع الروسية: سفينة حربية روسية منعت مدمِّرة للبحرية الأميركية من محاولة تسلل إلى مياه روسية إقليمية في بحر اليابان
المواطنون الافغان يشيعون شهداء المجزرة التي ارتكبها ارهابيو داعش بحق المصلين في أحد المساجد بمدينة قندهار
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
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القضاء الإيراني يصدر حكما بالسجن 10 أعوام بحق الرئيس السابق للمصرف المركزي ولي الله سيف للتلاعب بسوق العملات عام 2017
قائد البحرية في الجيش الإيراني: فرق الكوماندوس أحبطت هجوما للقراصنة على ناقلة نفط إيرانية في خليج عدن
رئيس الأركان العامة المسلحة الإيرانية: اتفقنا مع إسلام آباد على تنفيذ مناورات بحرية مشتركة ورفع سقف التعاون الاستخباراتي
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لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
مع انطلاق أسبوع كفالة اليتيم تستقبل جمعية الإمداد كفالاتكم وتبرعاتكم على الأرقام 01555717 - 76641631 أو عبر حسابها 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
مع انطلاق أسبوع كفالة اليتيم تستقبل جمعية الإمداد كفالاتكم وتبرعاتكم على الأرقام 01555717 - 76641631 أو عبر حسابها 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
مع انطلاق أسبوع كفالة اليتيم تستقبل جمعية الإمداد كفالاتكم وتبرعاتكم على الأرقام 01555717 - 76641631 أو عبر حسابها 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
يحيي المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ذكرى أربعين آية الله الشيخ عبد الأمير قبلان عند الـ4 من عصر الخميس في مبنى المجلس _ طريق المطار
الحشد الشعبي والجيش العراقي ينفذان عملية تفتيش في جبال المحلبية شرق تلعفر
منذ 2 ساعة
17 October، 2021
تلعفر
جبال المحلبية
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