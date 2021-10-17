مواجهات خلال استهداف الاحتلال لمنازل الفلسطينيين في بيت لحم، واعتقال أسير محرر

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال، فجر اليوم الاحد، في مخيم الدهيشة جنوب شرق بيت لحم، حيث قام الشبان بإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة وعدد من الحارقات، فيما رد جنود الاحتلال بإطلاق وابل كثيف من العيارات المطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة.

وأفادت مصادر فلسطينية ان” جنود الاحتلال استهدفوا منازل المواطنين بإطلاق القنابل الغازية بشكل متعمد ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق”.

وخلال عملية الاقتحام جرى اعتقال الشاب الأسير المحرر رغد رائد شمروخ (27 عامًا) الذي أفرج عنه في شهر آب الماضي بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة سنتين ونصف وقبل ذلك أكثر من خمس سنوات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة مواقع في المحافظة.

المصدر: فلسطين اليوم