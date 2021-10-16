الشيخ الخطيب: لتشكيل جبهة إسلامية عالمية لمحاربة الإرهاب التكفيري

استنكر نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب بشدة الهجوم الانتحاري على مسجد الزهراء وسط قندهار في أفغانستان.

ورأى الشيخ الخطيب ان “مجزرة مسجد قندهار تستكمل أهداف تفجير مسجد قندوز الأسبوع الماضي بغية إدخال أفغانستان في أتون الفتنة المذهبية والتشريد والقتل، خدمة لدوائر استعمارية في اثارة النعرات الطائفية”، وتابع ان ذلك “يحمل السلطات الافغانية مسؤولية استئصال العصابات التكفيرية التي تديرها غرف شيطانية سوداء”.

وطالب الشيخ الخطيب “بتشكيل جبهة اسلامية عالمية لمحاربة الإرهاب التكفيري الذي يتخذ من الاسلام شعارا لتنفيذ مخططاته الشيطانية فيما الإسلام بريء من كل تكفير وارهاب”، ودعا “الدول العربية والاسلامية والمنظمات الحقوقية والإنسانية والمجتمع الدولي الى التعاون في مكافحة الإرهاب التكفيري وحماية المدنيين وعدم السماح بنشوء بيئة حاضنة للعصابات التكفيرية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام