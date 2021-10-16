السيد فضل الله استنكر تفجير مسجد بقندهار: على السلطات بأفغانستان حماية الجميع – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2021 - 15:58

السيد فضل الله استنكر تفجير مسجد بقندهار: على السلطات بأفغانستان حماية الجميع

منذ 1 ساعة 16 October، 2021
السيد علي فضل الله
لبنان

استنكر السيد علي فضل الله “حادث التفجير الذي استهدف مسجدا في قندهار بأفغانستان”.

ودعا السيد فضل الله الى “موقف إسلامي موحد ضد هذه الجرائم التي تكررت في الآونة الأخيرة لأهداف لم تعد خافية على الجميع، والساعية لإعادة خلط الأوراق وإحداث فتنة بين المسلمين في أفغانستان لا تستثني حتى الجوار”.

وطالب السيد فضل الله أن “تتحمل السلطات الجديدة في أفغانستان المسؤولية في حماية الجميع وأن يرى الناس منها أفعالا تضاف الى الأقوال والتعهدات التي قطعتها على نفسها بمنع التعرض لأي مكون من المكونات الدينية والعرقية في أفغانستان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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