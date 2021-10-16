لقاء فكري جديد لجمعية الامام المنتظر العالمية

عقدت جمعیة الإمام المنتظر العالمية والعتبة الرضوية المقدسة ومؤسسة عاشوراء الدولية لقاء اليوم الموعود الفكري المئة وواحد وأربعين بمناسبة ذكرى شهادة الإمام الحسن العسكري وتتويج الإمام الحجة (عج) والذكرى السنوية التاسعة للشهيد المجاهد الحاج حسين عبدالغني النمر ويوم ولادة الجمعية منذ واحد وثلاثين عاما.

اقيم اللقاء بضيافة اخ الشهيد الأخ محمد النمر وبإدارة خادم العتبة الرضوية المقدسة الحاج عدنان بوشهري، الذي افتتح اللقاء مع مقرئ العتبة الحاج محمد بارسا فقرأ زيارة آل ياسين وزيارة الإمام الحسن العسكري.

بعد ذلك قدم للقاء الذي أقيم في لبنان وافتتح اللقاء المقرئ الدولي السيد عباس عثمان عضو جمعية الإمام المنتظر العالمية وتلته كلمة الجمعية وعائلة الشهيد الحاج محمد النمر. وألقى الخطيب سماحة الشيخ بلال طبيخ محاضرة من وحي المناسبة وأعقبه السيد عباس عثمان بزيارة مختصرة للامام الحسن العسكري. وختم اللقاء بدعاء الفرج بشكل جماعي بعد أن ناقش المجتمعون الأوضاع المستجدة على الساحة الوطنية والإقليمية.